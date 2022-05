Schaumkraut verwandelt Wiese in ein wahres Blütenmeer

In der Nähe von Niederhosenbach, wo das Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) eine Wiese in ein Blütenmeer verwandelt hat, hat NZ-Leser Klaus Dieter Lang in der vergangenen Woche dieses Foto aufgenommen. Die Pflanze aus der Familie der Kreuzblütler bevorzugt feuchte Wiesen und Wälder oder auch die Ufer von Gewässern. Die Wildstaude blüht weiß bis zart-violett bis in den Juni hinein und bietet Schmetterlingen, Bienen und vielen anderen Insekten ein Nahrungsangebot, das gern angenommen wird.