Baumholder/Berschweiler

Königsblau waren in den vergangenen Jahren die Farben des Sommers beim ansonsten grün-weißen VfR Baumholder. Denn der Besuch des Knappen-Camps von Schalke 04 war auf dem besten Weg, eine Tradition zu werden. Auch in diesem Jahr sollte der Fußballklub aus Gelsenkirchen im Westrich Station machen, wenn auch nicht im Brühlstadion, sondern auf der Sportanlage in Berschweiler. Doch dann kam Corona. Alle Veranstaltungen fielen aus, auch das Knappen-Camp.