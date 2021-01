Kreis Birkenfeld

Landrat Matthias Schneider und die Bürgermeister des Landkreises Birkenfeld appellieren eindringlich an die Bürger, die Infektionsgefahr durch das Coronavirus ernst zu nehmen. „Die Zahlen der Neuinfektionen sind in unserem Landkreis definitiv immer noch zu hoch“, schreibt Landrat schneider auf seiner Facebook-Seite. Auch wenn der sehr hohe Inzidenzwert über 200 vor allem durch den Ausbruch in einem Idar-Obersteiner Seniorenheim verursacht worden sei, erforderten die aktuell hohen Inzidenzwerte weiteres Handeln, um das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen.