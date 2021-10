Wieder einmal musste Richter Marcel Oberländer am Amtsgericht Idar-Oberstein in die krude Welt einer sogenannten Reichsbürgerin eintauchen und zugleich die von der Angeklagten abgelehnten Regeln des demokratischen Rechtsstaates befolgen. Und dabei Gelassenheit an den Tag legen. Denn in diesen Kreisen gelten nur deren eigene Regeln und Gesetze – außer, wenn es um die Wohltaten des Sozialstaates geht, die man gern und sofort in Anspruch zu nehmen bereit ist.