Plus Heimbach Schäden an der L 347 in Heimbach behoben: Teilstücke der Unnerstraße am Freitag erneuert. Von Sascha Saueressig i Am Freitag und Samstag hat der Landesbetrieb Mobilität Abschnitte der L 347 in der Ortslage Heimbach erneuert. Foto: Benjamin Werle Nachdem sich das Heimbacher CDU-Kreistagsmitglied Josef Sesterhenn im Mai an Thomas Wagner, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach gewandt hatte, um auf den schlechten Zustand der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 347 und 169 hinzuweisen, sind nun die problematischsten Schadstellen am vergangenen Freitag repariert worden. Lesezeit: 1 Minute

Nachdem Sesterhenn mit Wagner gesprochen hatte, waren Ende Mai in einer Sofortmaßnahme Setzrisse und Schlaglöcher in der Unnerstraße unterhalb der Eisenbahnbrücke im Ort behelfsmäßig verschlossen worden. Nun wurde dieser Abschnitt sowie die Einmündungen der L 347 in die L 169 und die K 60 in Fahrtrichtung Leitzweiler großflächig erneuert. Neuer Asphalt eingebaut „Die Firma Juchem ...