Wenn alles nach Plan läuft, wird im nächsten Jahr im Buhlenberger Gemeindewald ein Überschuss in Höhe von 17.478 Euro erwirtschaftet. Mit diesem Ergebnis wird im Forstetat 2022 gerechnet, den der Rat in seiner jüngsten Sitzung kurz vor Weihnachten verabschiedet. Allerdings wäre es nicht verwunderlich, wenn sich in zwölf Monaten herausstellen sollte, dass das tatsächliche Betriebsresultat viel besser ausfällt als die ursprüngliche Kalkulation.