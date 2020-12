Sarah Schott ein Jahr nach der Lungentransplantation: Und jetzt den Krebs besiegen

Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Viele würden wohl diesen bekannten Titel eines Romans zitieren, wenn sie Sarah Schotts Geschichte hören. Die 24-jährige Idar-Obersteinerin sieht das anders: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Auch wenn sie bitter ist.“ Dieser Spruch trifft es eher. Die Grundschulpädagogikstudentin war zehn Monate auf der Warteliste für eine Lungentransplantation registriert. Sie ist an Mukoviszidose erkrankt – eine Erbkrankheit, die ihre Lunge verschleimen ließ und an der ihre Schwester mit 15 Jahren starb. Vor genau einem Jahr kam die Nachricht, die alles verändert: Eine Spenderlunge wird ihr in einer Gießener Klinik transplantiert. Fünf Stunden dauert die OP, die gut verläuft. „Ich bin unendlich dankbar für die Zeit, die mir geschenkt wird“, sagt sie einige Zeit später. Sarah läuft Treppen, kann Wäsche waschen, spazieren und einkaufen gehen: „Es sind viele Kleinigkeiten, die ich jetzt wieder mache. Ich genieße jeden Augenblick und lebe sehr bewusst im Hier und Heute.“