Birkenfeld

Sankt Martin führt hoch zu Ross den Laternenzug in Birkenfeld an

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ – wie hier in Birkenfeld machten sich in vielen Orten des Kreises Kinder wieder zu Ehren des heiligen Martin auf den Weg, um nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr an diese beliebte Tradition anzuknüpfen.