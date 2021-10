Wenn die Arbeiten an der Steinbachtalsperre weiterhin so reibungslos verlaufen, kann das Trinkwasserreservoir bei Katzenloch noch vor Wintereinbruch wieder angestaut werden. Die Asphaltierungsarbeiten am Hauptdamm sind fast beendet. Derzeit wird die Betonsanierung an der Vorsperre unweit von Sensweiler vorbereitet, auch dieser kleinere Damm, der verhindern soll, dass Bäume und Astwerk in den Stausee gelangen, wird im Anschluss asphaltiert.