Die ehemalige Landesstraße 169 am Ortsausgang von Baumholder wird saniert: Von der Kläranlage bis zur Postkreuzung wird die Straßendecke erneuert, informierte Christoph Donie, Fachbereichsleiter Bauen in der VG-Verwaltung, in einer Sitzung des städtischen Ausschusses für Bauwesen, Stadtumbau und Grundstücksmanagement vor wenigen Tagen.