Sanierung beginnt: 24 Wohneinheiten am Idar-Obersteiner Barbararing sind verkauft

Eine unbekannte Investorengruppe hat fünf teilweise leerstehende Mehrfamilienhäuser in der Friedensstraße im Wohngebiet Barbararing/Rilchenberg gekauft. Insgesamt handelt es sich um einen Wohnblock mit rund 1900 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 24 Einheiten. Die gleiche Anzahl an Pkw-Stellplätzen steht zur Verfügung.

Die Gebäude und die Wohnungen sollen dabei umfangreich saniert werden. Vermittelt wurde der Verkauf übrigens vom bundesweit agierenden Gewerbemakler Brockhoff GmbH mit Sitz in Essen. Käufer und Verkäufer möchten nicht genannt werden.

„Der neue Eigentümer sieht aufgrund der hervorragenden Lage des Wohnportfolios innerhalb der Stadt viel Potenzial: In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich zahlreiche Cafés, Restaurants, Supermärkte und Hotels. Der Fluss Nahe und bekannte Ausflugsziele der Region befinden sich in unmittelbarer Nähe“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung von Brockhoff. sc