Birkenfeld Sammelstelle am Steinertsweg soll schließen: Stadt Birkenfeld bekommt neuen Grüngutplatz Von Niels Heudtlaß i Grünabfälle können derzeit nur an einer Annahmestelle im Steinertswegs entsorgt werden. Das soll sich bald ändern. Foto: Axel Munsteiner (Archiv) Bisher müssen die Birkenfelder ihre Gartenabfälle auf dem Grüngutplatz am Steinertsweg abladen. Dort gibt es jedoch Probleme und Beschwerden. Das soll sich mit einer neuen Sammelstelle für die Pflanzenabfälle ändern. Lesezeit: 3 Minuten

Der Bauausschuss der Stadt Birkenfeld hat am Dienstag sein Einvernehmen zur Einrichtung eines neuen Grüngutplatzes in Birkenfeld gegeben. Der neue Lagerort für Grün- und Holzabfälle soll an einem Feldwirtschaftsweg auf einer Wiesenfläche nördlich des Ulmenhofs zwischen Birkenfeld und Rimsberg entstehen. Betrieben wird der Grüngutplatz durch den Landwirt des Ulmenhofs. Dort sollen ...