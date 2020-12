Rhaunen

Das Warten hat ein Ende: Zwar waren die Verantwortlichen der VG-Werke Herrstein-Rhaunen bemüht, das Idarwaldfreibad in Rhaunen schon am vergangenen Wochenende zu öffnen, allerdings konnte dieses Unterfangen nicht umgesetzt werden. Doch ab Mittwoch, 1. Juli, können sich ab 10 Uhr Schwimmfreunde wieder in die Fluten stürzen.