Plus Kreis Birkenfeld

Saison-Opening auf dem Nahesteig: Ein Aktionstag für „echte und wetterfeste Wanderer“

Von Axel Munsteiner

i Los geht's: Von Sonnenberg aus starteten am Samstag zwei geführte Wanderungen auf dem Nahesteig. Wetterfeste Kleidung war dabei aber ein Muss. Foto: Reiner Drumm

Das war am Samstag in erster Linie etwas für „echte Wanderer“, wie es Sarah Kellermann von der Tourist-Info Birkenfeld formulierte. Dem Saison-Opening auf dem Nahe-Steig hätte man definitiv besseres Wetter gewünscht. So aber blieb die Zahl derjenigen, die auf dem rund 40 Kilometer langen Premiumweg zwischen Nohfelden und Idar-Oberstein unterwegs waren, doch deutlich hinter der Zahl im Vorjahr zurück.