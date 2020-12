Birkenfeld

Es ist der Schlussspurt in einer Saison, in der Corona-bedingt besondere Bedingungen herrschten: Schwimmfreunde sollten in den nächsten Tagen, in denen erfreulicherweise noch angenehmes Spätsommerwetter gemeldet ist, die letzten Chancen für einen Besuch des Birkenfelder Freibads nutzen. Denn dessen Pforten werden am Sonntag, 13. September, um 18 Uhr unwiderruflich fürs Jahr 2020 schließen.