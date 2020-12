Baumholder

Ernst gemeinte Pläne oder doch wieder nur die üblichen Drohgebärden? US-Präsident Donald Trump hat zum wiederholten Mal verkündet, er wolle Truppen aus Deutschland abziehen und nach Osteuropa verlegen – bis zu 9500, hieß es am Wochenende. Solche Verlautbarungen lassen natürlich im Kreis Birkenfeld die Alarmglocken läuten, denn die Region ist stark vom US-Stützpunkt in Baumholder abhängig. Derzeit sind dort rund 2500 US-Soldaten stationiert. Zählt man die Angehörigen dazu, steigt die Zahl der US-Amerikaner in der Westrichstadt auf 7000. Die Nahe-Zeitung hat sich bei den verantwortlichen Politikern im Landkreis umgehört.