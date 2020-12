Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 12:25 Uhr

Birkenfeld

Sachbeschädigungen in der Kreisstadt: Verursacher von Fassadenschmierereien gesucht

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch an einer Vielzahl von Gebäuden in Birkenfeld Sachbeschädigung verübt. Dazu zählte auch das Stadthaus.