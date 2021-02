Am geplanten ÖPNV-Konzept, über das der Kreisausschuss heute Abend in seiner Sitzung in der Messe Idar-Oberstein diskutiert und das im August 2022 an den Start gehen soll (die NZ berichtete), regt sich im Westrichort Ruschberg Widerstand: Statt Verbesserungen bringe der Verwaltungsentwurf in seiner jetzigen Form nur Nachteile für seine Gemeinde, moniert Ortsbürgermeister Alfred Heu im Gespräch mit unserer Zeitung.