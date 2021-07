Birkenfeld Runde Sache in der Birkenfeld Hauptstraße: Vorfreude auf olympische Spiele in Japan In der Vergangenheit haben zeitweise schon bunte Regenschirme, die zwischen dem Stadthaus und dem Fliesenlegergeschäft Clemens Theis aufgehängt waren, die Birkenfelder Hauptstraße geschmückt. Diese würden zwar zum derzeitigen Mistwetter auch gut passen, doch auch die neue Zierde in diesem zentralen Bereich der Kreisstadt hat einen aktuellen Anlass. Seit dem Wochenende hängen über den Köpfen der Passanten mehrere olympische Ringe.

Denn in der japanischen Hauptstadt Tokio werden am Freitag, 23. Juli, die Spiele eröffnet. Wie schon bei den Regenschirmen ist das Team des Fliesengeschäfts Theis Ideengeber und Initiator der Aktion. „Den Schmuck wollen wir aber auch noch nach dem Ende der olympischen Spiele zumindest in den Monaten August und September hängen lassen“, sagt Dorothea Theis der NZ. Normalerweise lasse man die Installation sogar bis zum Stadtfest am zweiten Oktobersonntag an Ort und Stelle. Aber leider kann aktuell keiner sagen, ob diese Veranstaltung angesichts von Corona überhaupt stattfinden kann. ax