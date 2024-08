Rundballenpresse in Flammen: Einsatzkräfte rücken in Mittelreidenbach aus

Zu einem Brand einer Rundballenpresse wurden am Montagabend um kurz vor 20 Uhr die Einsatzkräfte aus Oberreidenbach, Fischbach und die Stützpunktfeuerwehr Herrstein nach Mittelreidenbach alarmiert.

Einsatzkräfte konnten die in Brand geratene Rundballenpresse löschen. Foto: Foto Hosser

Ein Landwirt war gerade dabei, Rundballen zu pressen, als er einen Flammenschein bemerkte. Geistesgegenwärtig warf er den Rundballen aus, kuppelte die Zugmaschine ab und brachte diese in einen ausreichenden Sicherheitsabstand. Dann alarmierte er die Feuerwehr.

Die Rauchentwicklung war auf der Anfahrt schon in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle neben der B 41 zu sehen. An der Einsatzstelle eingetroffen, wurde die nahezu in Vollbrand stehende Rundballenpresse mit Wasser unter schwerem Atemschutz abgelöscht.

Durch die schnelle Reaktion des Landwirts und dem schnellen Löschangriff der Brandschützer konnte ein Ausbreiten des Feuers auf das Feld verhindert werden. Etwa 40 Kräfte der Feuerwehr waren gut anderthalb Stunden an der Einsatzstelle beschäftigt. Eine Streife der Polizei war ebenfalls vor Ort.

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar, an der Ballenpresse dürfte jedoch ein Totalschaden entstanden sein.