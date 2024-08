Plus Idar-Oberstein Ruhestörungen in Idar-Oberstein: Polizei kann Musik-Anlage kassieren Von Vera Müller i So sah es dieser Tage am Wendehammer Enzweiler aus: Müll und Lärm – überall in der Stadt gibt es diesbezüglich Probleme. Foto: Vera Müller Kein Einzelfall: Nahezu verzweifelt ist Anja Schüßler angesichts von Müll, Lärm und Chaos, das sie sich in ihrem Zuhause und auch in ihrem Quartier am Schloßberg insgesamt nicht mehr wohlfühlen lässt. Missstände und Vorkommnisse, nahezu täglich ruft Schüßler die Polizei. Das möchte die Idar-Obersteinerin so nicht mehr hinnehmen, berichteten wir jüngst. Und der Artikel sorgt dafür, dass sich mehrere Leser bei uns gemeldet haben. Lesezeit: 2 Minuten

„Ist-Zustand am Wendehammer Enzweiler“, schreibt eine Leserin (Name bekannt). Sie fügt ein Foto an, das zeigt wie rund um die überfüllten Glascontainer weiter Flaschen und Müll abgelegt werden. Ein anderer Leser (Name bekannt) schreibt: „Wenn das so weitergeht wie bisher, haben wir diese Verhältnisse auch schneller in Idar, als uns ...