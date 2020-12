Schmißberg

Seine Laufbahn begann mit einem Rekord: So schnell wie kein anderer Zuzügler vor ihm in der Verbandsgemeinde Birkenfeld wurde Thomas Marx 2019 in das Amt des Ortsbürgermeisters gewählt. Die Schmißberger sprachen ihm ihr Vertrauen aus. Damit beerbte er Adolf Schuch, der 15 Jahre an der Spitze der Gemeinde gestanden hatte. Doch schon etwas mehr als ein Jahr später ist seine Ära zu Ende. Für viele überraschend ist Marx dieser Tage zurückgetreten (die NZ berichtete bereits kurz).