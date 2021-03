Die Deutsche Edelsteinstraße und das Wildfreigehege Wildenburg in Kempfeld sind touristische Höhepunkte unserer Region. Kooperationen und gegenseitige Hilfen sind gerade in der jetzigen Zeit sinnvoll und gefragt. Das Wildfreigehege hat aktuell wieder geöffnet, und durch zahlreiche Spenden aus der Bevölkerung sieht man wieder etwas Licht am Ende des Tunnels.