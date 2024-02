Royal Wedding im Kreis Birkenfeld: Florian Pauly heiratet eine Prinzessin aus Kambodscha

Royal Wedding am Samstag im Klosterhotel Marienhöhe in Langweiler: Florian Pauly heiratet Souma Sisowath Keosomakakritharakka, eine Nachfahrin des kambodschanischen Königs Sisowath I.

Florian Pauly heiratet Souma Sisowath, eine Nachfahrin des kambodschanischen Königs Sisowath I. ​ Foto: Nima Ashrafi

Kennengelernt hat der 45-jährige ehemalige SC-Idar-Fußballer, Unternehmer und Künstler seine „Traumprinzessin“ nicht auf einer seiner vielen Reisen, sondern... im Naturbad Staden in Tiefenstein.

„Her Royal Highness“, so der offizielle Titel, lebt schon seit einigen Jahren mit ihren beiden Kindern in Idar, genießt die Anonymität fern der asiatischen Heimat. „Ihre Projekte vor allem zur Weiterentwicklung ihres Landes und ihr Herzensprojekt, den Kampf zur Gleichstellung der Frau, geht sie von hier aus weiter nach“, sagt Pauly. „Dazu bereist sie auch immer wieder die Welt, um auf internationalen Kongressen oder vor der UN zu sprechen.“

Zur Hochzeit am Samstag reisen neben vielen Freunden auch Angehörige des Königshauses an, die in Paris leben. „In den nächsten zwölf Monaten wird auch in Kambodscha groß mit ihrer Familie gefeiert“, berichtet Pauly, der weiterhin seine Pauly Art Factory und die Florian Pauly Consulting betreibt.