Rouven Hebel und Co. haben sich neu formiert: FWG Westrich-VG Baumholder gegründet

Eine Wählergemeinschaft für alle Bürger der Verbandsgemeinde Baumholder – so sieht sich die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Westrich-VG Baumholder, die nun in der Heimbacher Besenbinderhalle ins Leben gerufen wurde. Hintergrund: VG-Chef Bernd Alsfasser, der Erste Beigeordnete Rouven Hebel sowie die Bürgermeister Heiko Bier und Jürgen Saar hatten kürzlich, wie die Nahe-Zeitung berichtete, der FWG Dr. Nagel den Rücken gekehrt. Ausschlaggebend für diesen Schritt war der damalige Vorschlag des FWGlers Dieter Rausch, dass die Schüler der Grundschule Heimbach zukünftig in der ehemaligen Hauptschule Baumholder unterrichtet werden könnten, um dann in dem ehemaligen Schulgebäude Platz für eine Kindertagesstätte zu schaffen. Diese Idee sorgte für mächtig Unmut.