Rouven Hebel tritt für Freie Wähler an – Politik für Kommunen und bürgerliche Mitte

Die Freien Wähler Rheinland-Pfalz ziehen mit Rouven Hebel, dem Ortsbürgermeister von Berschweiler bei Baumholder, als Direktkandidat für den Wahlkreis Bad Kreuznach/Birkenfeld in den Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021. Diese Personalentscheidung traf die Mitgliederversammlung der Bezirksvereinigung Freie Wähler Rheinland-Pfalz, Bezirk 2 Eifel-Mosel-Hunsrück, die am Samstag in der Dr.-Darge-Halle in Berschweiler unter Einhaltung strenger Corona-Regeln stattfand.