Rote Picknickbeutel versüßen Nahesteig-Tour: Neuer kulinarischer Service für Wanderer geht an den Start

Kreis Birkenfeld

Für Wanderer, die den neuen Nahesteig zwischen Neubrücke und Idar-Oberstein erkunden wollen, haben die Tourist-Informationen (TI) Baumholder, Birkenfeld und Edelsteinland in Zusammenarbeit mit einigen Gastgeberbetrieben in der Region einen besonderen kulinarisches Service entwickelt, bei dem rote Beutel eine zentrale Rolle spielen. Die Rede ist vom Nahesteig-Picknick. Das funktioniert so: Wanderer, die den insgesamt rund 34,5 Kilometer langen Premiumweg auf einen Rutsch oder noch besser, aufgeteilt in mehrere Etappen, unter die Füße nehmen wollen, können am Vortag ihren Picknickbeutel telefonisch oder per E-Mail beim gewünschten Gastgeber bestellen. Sie holen ihn dann bei ihrer Tour ab, wenn sie beim betreffenden Betrieb vorbeikommen. „Entlang des Steigs gibt es ja reichlich Rastmöglichkeiten, an denen das Picknick anschließend verzehrt werden kann. Der Beutel wird mit nach Hause genommen und erinnert hoffentlich noch lange an eine tolle Wanderung“, sagt Sandra Wenz, die Leiterin der Birkenfelder TI. Mit dieser Maßnahme wollen die Tourist-Informationen nicht nur Wanderern einen besonderen Service bieten, sondern zugleich auch den Gastronomen am Nahesteig und in dessen Umgebung Unterstützung leisten, damit sie auch in Corona-Zeiten Anlaufstelle für Wanderer sind. „Viele Menschen sind ja vorsichtig und möchten sich nicht in Gaststätten setzen, die zu voll sind“, sagt Wenz. Die Alternative ist deshalb, dass sich Wanderer mit einem Picknickbeutel versorgen. Dessen schmackhaften Inhalt können sie später gegen einen entsprechenden Obolus, der dem Gastronomiebetrieb zugutekommt, draußen an der Strecke verzehren – und das an einem beliebigen Punkt, an dem man für sich allein sein kann. „Insofern lautet das Motto bei dieser Aktion: ,Käsebrote daheim lassen, Picknick bestellen, Gastronomie vor Ort unterstützen und im wahrsten Sinne des Wortes Genusswandern zwischen Wasser, Fels und Edelstein‘“, sagt Wenz.