Plus Birkenfeld Rost und abgeblätterte Farbe: Brunnen vor der Hirsch-Apotheke in Birkenfeld soll saniert werden Von Niels Heudtlaß i Um den Brunnen vor der Hirsch-Apotheke zu erhalten wird eine umfangreiche Sanierung angestrebt, bei der Rost entfernt und der Lack erneuert werden soll. Foto: Niels Heudtlaß Durch die Schäden ist die Stabilität des Brunnens gefährdet. Für die Sanierung soll eine Förderung beantragt werden. Auch der Hochwasserschutz war Thema im Birkenfelder Stadtrat. Lesezeit: 2 Minuten

Der Birkenfelder Stadtrat hat am Dienstag die Verbandsgemeinde beauftragt, einen Förderantrag für die Sanierung des Brunnens in der Hauptstraße vor der Hirsch-Apotheke in Birkenfeld zu stellen. Der Brunnen habe mit der Zeit durch Witterung und andere Umwelteinflüsse stark gelitten, sagt Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel (SPD). Der Lack, der als Schutzschicht für den ...