Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 10:23 Uhr

Idar-Oberstein

Roller in Idar angezündet: Feuerwehr verhindert Übergriff auf Wohnhaus

Unbekannte Täter haben am Freitagabend zwischen 22.30 und 23 Uhr in der Rudolf-Weinz-Straße in Idar einen Motorroller in Brand gesetzt. Durch den Funkenflug wurde ein in der Nähe geparkter Pkw beschädigt.