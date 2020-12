Hoppstädten-Weiersbach

Generationenwechsel bei Rofu Kinderland: Michael Fuchs hat Anfang Juli die Firmenleitung des renommierten Spielwarenunternehmens mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach übernommen. Sein Vater Eberhard Fuchs zieht sich nach fast 60 Jahren an der Spitze der Firma in den verdienten Ruhestand zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Ursula entwickelte Fuchs im Laufe der Jahre eine Filialorganisation mit mehr als 90 Geschäften und mehr als 2200 Mitarbeitern. 2019 wurde er für sein Lebenswerk mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.