Rock im Daal: 2022 sogar einen Tag länger

„Wie alle waren wir auch nur Passagiere auf der Reise durch diese Zeit der Pandemie. Insgeheim haben wir aber doch gehofft, dass in diesem Sommer auch im Daal wieder gerockt werden kann. Aber, auch wenn es jetzt schon um einiges besser aussieht: Es ist uns nicht, möglich Rock im Daal so über die Bühne gehen zu lassen wie man es gewohnt ist. Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, auch 2021 Rock im Daal abzusagen.“ Diese Mitteilung auf der Facebook-Seite der Daal-Rocker stimmte viele Fans traurig. Aber: Getreu dem Motto „You Can‘t Cancel Rock’n’Roll“ freuen sich die Rock-im-Daal-Organisatoren schon jetzt, dann hoffentlich 2022 das 25-jährige Bestehen des Festivals zu feiern. Einen Termin gibt es schon. Vom 14. bis zum 16 Juli 2022 soll gefeiert werden: Also sogar einen Tag länger als sonst üblich.