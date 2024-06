Plus Veitsrodt

Rock am Markt startet am Freitag: Von Punk bis Akustikrock

Von Hannah Klein

i Den Schlusspunkt unter das Festival in Veitsrodt setzen in diesem Jahr die Sidewalk Surfers. Sie brechen die bekannten Genregrenzen bewusst auf und vereinen Punk mit Orgeln. Foto: Sidewalk Surfers

Am Wochenende soll das Marktgelände in Veitsrodt traditionsgemäß auch in diesem Jahr wieder zum Beben gebracht werden: Am Freitag, 7., und am Samstag, 8. Juni, findet dort das zweitägige Open-Air-Festival „Rock am Markt“ statt. An beiden Tagen können sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches musikalisches Programm freuen, das der Kult-Verein auf die Beine gestellt hat.