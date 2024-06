Plus Veitsrodt

Rock am Markt kann mit Politik punkten: Musikfestival in Veitsrodt gut besucht

Von Hannah Klein

i Als Hauptact des Festivalfreitags begeisterten TRiPKiD das Publikum vor der Rock-am-Markt-Hauptbühne. Foto: Marius Franzmann

Rockige Töne, mitreißende Künstler und politische Statements: Das Veitsrodter Musikfestival Rock am Markt hatte seinen Besuchern auch in diesem Jahr einiges zu bieten. Neben erfahrenen Musikern standen andere zum ersten Mal auf der Bühne – und ohne Ausnahme rockten sie alle das Festivalgelände am Freitag und Samstag.