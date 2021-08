Veitsrodt

Rock am Markt: Gute Stimmung in Veitsrodt

Gute Musik, gutes Wetter und gute Stimmung – die Drei-G-Regel mal anders. Alles passte am Wochenende bei Rock am Markt in Veitsrodt. „Trotz des Riesenbergs an Arbeit aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit war das Wochenende für uns ein Erfolg, und wir konnten den Besuchern ein Stück Normalität mit unserem Festival zurückbringen“, sagt Kai Schneider aus dem Organisationsteam.