Rilchenberg-Ausbau ist jetzt Chefsache – Auch Klotzberg-Kaserne wieder im Fokus

Dass Deutschland nach dem gewaltsamen Einmarsch Russlands in die Ukraine begonnen hat, bei der eigenen Landesverteidigung umzudenken und mehr Geld – und auch Interesse – in die Landessicherheit zu investieren, sollte der Artillerieschule und dem Militärstandort Idar-Oberstein einen höheren Stellenwert bescheren – und mehr Geld. Davon sind der Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten, der Standortälteste Oberst Dietmar Felber und der Idar-Obersteiner Bürgermeister Friedrich Marx überzeugt. Das sagten die drei bei einem Meinungsaustausch in der Artillerieschule.