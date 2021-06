Annelie Henn ist ganz oben angekommen: Die Hoppstädten-Weiersbacherin konnte sich bei den deutschen Fotomeisterschaften gegen mehr als 1000 Mitbewerber durchsetzen und zum ersten Mal den Titel gewinnen. Auch ihr Verein, der Fotoclub Tele Freisen, schaffte es in der Klubwertung an die Spitze. Mit der NZ sprach sie über ihren Erfolg und was sie an der Kamera fasziniert.