Birkenfeld

„Dieser Ansturm hat uns völlig erschlagen“, sagt Kai Hosser vom Vorstand der Fördergemeinschaft (FöG) mit Blick auf die Situation in den Birkenfelder Geschäften, die im Auftrag der VG den Verkauf von Gesichtsmasken übernommen haben. Nach der Veröffentlichung des NZ-Berichts wollten sich am Donnerstag eine sehr große Anzahl an Bürgern mit den Masken eindecken, die zum Stückpreis von 65 Cent abgegeben werden.