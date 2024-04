Plus Idar-Oberstein

Richtfest: B&B-Hotel in Idar-Oberstein soll im September eröffnen

i Investor Dag Stein-Herzberger (rechts) freute sich mit den Handwerkern. Roman Hoppe (2. von rechts) war für den Richtspruch zuständig. Foto: Michael Brill

Oberbürgermeister Frank Frühauf brachte es auf den Punkt: „Richtfeste sind immer schöne Termine.“ Auch wenn es regnet – wie in diesem Fall: Am Freitag, 12 Uhr, wurde in der Austraße am neuen B&B-Hotel Richtfest gefeiert. Bereits im September sollen die ersten Gäste in dem neuen Hotel schlafen.