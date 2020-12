Idar-Oberstein

Caroline Venter, Wirtschaftsförderin der Stadt Idar-Oberstein, und die NZ stellen neue, junge Unternehmen in der Region vor: Und auch in der Corona-Krise gibt es da Erfreuliches: Ribir, was sich im ersten Moment wie eine Gerstensaftmarke anhört, ist eine neue digitale Plattform, die die Gastronomie in der Region weiter nach vorn bringen soll.