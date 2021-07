Rhaunen hilft Opfern in Dernau – Aktion ist angelaufen

„Dorf hilft Dorf“ – so lautet das Motto einer Hilfsaktion, welche die Ortsgemeinde Rhaunen in Kürze für die Flutopfer in der Eifel starten will. Für den Ablauf dieser Hilfsaktion interessierten sich bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend im Gemeindehaus 22 Vereinsvorstände und Kirchenvertreter. Sie wurden begrüßt von Ortsbürgermeister Manfred Klingel, der neben dem Ersten Beigeordneten Rainer Fuck und Georg Dräger, dem Vorsitzenden der Feuerwehrkapelle Rhaunen, zugleich Ansprechpartner für diese Aktion ist. Verantwortlich und zugleich Koordinatorin ist die Ortsgemeinde Rhaunen.