Resolution gegen Windkraft im Vierherrenwald: Kreistag verabschiedet gemeinsames Papier

Mit deutlicher Mehrheit hat der Kreistag eine Resolution verabschiedet, in der die Landesregierung und die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe gebeten werden, auf den Bau von Windkraftanlagen im Vierherrenwald zu verzichten. Die Errichtung von fünf Windenergieanlagen auf dem Gebiet um Hellertshausen ist seit Jahren in der Diskussion, es hat sich eine Bürgerinitiative gegen die Pläne von EnBW in Kooperation mit der Gaia mbH gebildet, einer Gesellschaft, die nach eigener Aussage Pionier für erneuerbare Energien in Rheinland-Pfalz ist. Der Wind bläst den Planern der Windräder scharf ins Gesicht, nicht nur von der Bürgerinitiative.