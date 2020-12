VG Baumholder

Jahrzehntelang war das Projekt in einen Dornröschenschlaf versunken, die Pläne wurden in Schubladen gepackt und setzten Staub an, niemand schien sich so wirklich für das Vorhaben zu interessieren: Doch seit geraumer Zeit steht die Idee vom Ökompark Heide-Westrich, einem Gewerbegebiet an der A 62 bei Rückweiler, wieder hoch im Kurs. Auch dank VG-Chef Bernd Alsfasser haben die Entwicklungen Fahrt aufgenommen. Um den Druck auf Bund und Land weiter zu erhöhen – denn ohne Unterstützung ist das Projekt nicht umsetzbar –, hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend eine Resolution auf den Weg gebracht. FWG und CDU hatten gemeinsame den Antrag gestellt.