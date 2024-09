Plus Kempfeld Renaturierung als bester Hochwasserschutz: Vorträge im Wasserwissensforum Von Karl-Heinz Dahmer i Im Rahmen der Veranstaltung sprachen Experten über naturnahen Wasserbau und Fördermöglichkeiten. Foto: Reiner Drumm Seit einigen Jahrzehnten versucht man im Gewässerschutz, die Fehler der Vergangenheit rückgängig zu machen, Flüsse und Bäche wieder ihren eigenen Weg gehen zu lassen, statt sie zu begradigen und damit die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen, Auen werden nicht mehr so leicht wie früher für neue Siedlungsgebiete trockengelegt – das sind nur einige Aspekte in diesem neuen Denken. Lesezeit: 2 Minuten

Organisiert von Professor Stefan Stoll vom Umwelt-Campus in Birkenfeld und seinem Team, beschäftigte sich das Wasserwissensforum an der Steinbachtalsperre in seiner jüngsten Ausgabe mit dem Thema. Stolls Arbeitsgruppe untersucht, wie sich Ökosysteme verändern, bringt aber auch konkrete Projekte auf den Weg. „Wir sind eine wissenschaftliche Begleitung für Renaturierungsmaßnahmen in der ...