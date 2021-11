Rektorin der Realschule Birkenfeld: „Fühlen uns als Spielball der Politik“

Sowohl in der etwa vor einem Jahr aufflammenden Diskussion unter der Überschrift „Reaktivierung in Baumholder statt Erweiterung in Birkenfeld“ als auch in der im Oktober angestoßenen Debatte über eine Aufgabe der Kostenträgerschaft seitens der VG hat sich Sigrid Schöpfer, Rektorin der Realschule plus/Fachoberschule (FOS), bisher mit öffentlichen Aussagen komplett zurückgehalten. Das hat sich am Mittwochabend in der Sitzung des VG-Schulträgerausschusses, deren Mitglied die Pädagogin ist, aber geändert.