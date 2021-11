Kreis Birkenfeld

Rekord: 74 neue Fälle im Kreis Birkenfeld – Inzidenz jetzt bei 302,6

Noch nie wurden so viele Corona-Neuinfektionen im Kreis Birkenfeld gemeldet: 74 neue Fälle meldete das Gesundheitsamt am Freitag, einen mehr als am 21. Januar 2021.