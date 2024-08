Plus Idar-Oberstein

Reimar Lorenz im „Sommergrün“: Und alle singen mit

i Reimer Lorenz im Sommergrün Foto: Stefan Conradt

Wenn Reimar Lorenz im „Sommergrün“ in Nahbollenbach gastiert, sind die Karten innerhalb weniger Minuten vergriffen. Es gibt aber ja auch nur 80 Plätze in der Garten- und Weinwirtschaft in der Mühlenstraße – das garantiert ein lauschiges Konzertvergnügen.