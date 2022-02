Nach drei Wochen ist mit der Wahl von Matthias König zum neuen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) die Vakanz an der Spitze der Feuerwehren im Nationalparklandkreis Birkenfeld beendet. Dafür bringt der Birkenfelder reichlich Erfahrung in Führungspositionen mit: Zuvor war er schon stellvertretender Wehrführer und bekleidete sechs Jahre lang das Amt des Wehrführers in seinem Heimatort Oberbrombach. Seit 2015 ist König zudem stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Birkenfeld.