Regionalmarkt: Gelungener Saisonauftakt in Veitsrodt

Der Start für die Regionalmarktsaison 2024 in der Veitsrodter Markthalle und davor hätte nicht besser ausfallen können. Die Besucherzahlen, das Wetter, die Angebote, die Stimmung: Alles passte. „Wenn es den Veitsrodter Regionalmarkt nicht gäbe, müsste er erfunden werden", hieß es an einer Stelle.

Der Markt findet nur achtmal im Jahr statt: An jedem ersten Samstag von März bis Juni sowie von August bis November. Die Besucher und auch die Marktbeschicker reisen teils von weither an. Die Ortsgemeinde ist stets der Veranstalter. Am Samstag waren Mitglieder der Chöre Belcanto und Knapp daneben im Einsatz ...