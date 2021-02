Wo werden im Hunsrück, im Hochwald und an der Saar Wurst, Käse oder Honig vor Ort erzeugt? Wo kann der Kunde diese Produkte kaufen und die Natur erleben, in der sie entstehen? Das zeigt die Regionalinitiative Ebbes von Hei, der inzwischen auch 24 Betriebe aus dem Nationalparkkreis Birkenfeld angehören, in ihrem neuen Einkaufs- und Genussführer für das Jahr 2021. Damit will sie den Produzenten die Chance geben, ihre Erzeugnisse noch bekannter zu machen.