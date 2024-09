Plus Birkenfeld Regenreiche Monate sorgen für wenig Badegäste: Freibad Birkenfeld verfehlt sein Besucherziel Von Niels Heudtlaß i Der August wartete in diesem Jahr mit Rekordtemperaturen auf. Auch für das Freibad in Birkenfeld bedeutete dies eine Erholung von dem wechselhaftem Wetter zuvor. Foto: Reiner Drumm Schlechtes Wetter, besonders im Mai und September, sorgt für ausbleibende Gäste. Das belastet das Freibad Birkenfeld. Doch besonders der August holt einiges wieder raus. Die Bilanz einer Badesaison. Lesezeit: 3 Minuten

Das Freibad Birkenfeld hat am 15. September seine Becken geschlossen. Dabei blicken die Werke der Verbandsgemeinde (VG), die das Schwimmbad betreiben, auf eine durchwachsene Saison zurück. 31.672 Besucher verzeichneten die VG-Werke vom Eröffnungstag am 11. Mai bis zum Ende der Badesaison am vergangenen Wochenende. Das entspricht 247 Besuchern pro Saisontag. ...